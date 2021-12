Conduire et apprendre le Français

L'idée est née au Rotary Club de Normandie, et a pour but d'aider des jeunes à passer leur permis. Le précieux sésame est en effet bien souvent indispensable pour trouver un travail. En les aidant à passer le code puis le permis, grâce à des formations complémentaires qui leur permettent d'améliorer leur compréhension du français et donc des questions qui leur sont posées aux examens, c'est un grand coup de main qui leur est donné.

Pour pouvoir y participer il faut avoir entre 16 et 25 ans, et être déjà inscrit dans une auto-école. Enfin, cette opération est également un moyen de lutter contre la conduite sans permis.