Orne. Commerces de proximité : derniers lieux de convivialité dans les villages

Des routes de campagne, entourées de champs, et quelques habitations. Rien d'autre ? Si : des commerces qui font vivre les bourgs. Dans l'Orne, les communes rurales de moins de 500 habitants sont nombreuses. La population peut compter sur des commerçants de proximité qui leur proposent de multiples services.

Lieux de rencontre

Des virages qui s'enchaînent, et une chaussée vide. L'occasion de rouler à son rythme. Direction Saint-Jean-des-Bois, bourg de près de 200 habitants, situé à moins de dix minutes de Tinchebray. Passé le panneau d'entrée du village, difficile de passer à côté du café-bar épicerie Au P'tit bois. Si le village a l'air vide, ce n'est pas le cas du parking du commerce. Malgré ses dizaines de places, impossible de s'y garer. A l'heure du repas, les habitués ne se font pas attendre. A l'entrée, des clients rient autour d'un apéritif près du comptoir.

Cécile Lefranc, qui tient le commerce depuis près de six ans, jongle entre les salles. La partie restaurant est presque pleine. Beaucoup d'ouvriers viennent prendre leur pause déjeuner, mais aussi des habitants du bourg, pour beaucoup retraités. Au P'tit Bois est devenue une institution dans le village, les habitants comptent sur ce commerce de proximité : seul lieu ou se rencontrer et ou discuter.

Ce midi-là, la salle du restaurant d'Au P'tit Bois était presque pleine.

Même son de cloche dans le bourg d'Exmes, près du Haras-du-Pin. Le village de 300 habitants semble endormi. En réalité, certains sont de sortie. Ils se retrouvent au bureau de presse et tabac Le Relais d'M, qui fait aussi bar et restaurant. Comme Au P'tit Bois, le commerce accueille chaleureusement ses habitués et les habitants de la commune. Thierry Fleuriot, à la tête du commerce, tient à conserver le lien presque familial qu'il a lié avec ses clients.