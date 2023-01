Coutances. Épiphanie : des fèves à l'effigie des clowns hospitaliers

L'Épiphanie était célébrée vendredi 6 janvier, et de nombreuses familles se sont retrouvées, au cours du week-end des 7 et 8 janvier, autour de la traditionnelle galette des rois. Et il y en a pour tous les goûts : traditionnelle, à la frangipane, ou encore à la pomme ou au chocolat. Ce qui est commun à chacune, c'est la fève. La Maison du Boulanger à Coutances, qui regroupe les professionnels de la boulangerie de la Manche, édite chaque année des fèves uniques. Et cette année, les précieuses sont au profit de l'association Hop Hop Hop : des clowns qui interviennent auprès des enfants malades hospitalisés.

Frédéric Fauchon, directeur de La Maison du Boulanger.

25 000 exemplaires de ces fèves ont été édités. Elles sont à retrouver dans certaines boulangeries de la Manche. 5 % du montant des ventes de ces fèves seront reversés à l'association.