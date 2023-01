Alençon. Charlie Winston, Aloïse Sauvage, Chilla… La Luciole annonce sa programmation

Des concerts, des ateliers, des rencontres-métiers, des afterworks et des conférences… À La Luciole, la programmation s'annonce bien remplie pour la saison de janvier à juin 2023. Au total, la scène de musique reçoit une quarantaine de projets artistiques.

Les têtes d'affiche

Promouvoir les artistes émergents locaux, La Luciole en a fait l'une de ses vocations. D'ailleurs, le premier concert de la saison, prévu en after-work jeudi 26 janvier, met en avant le son indie rock du groupe calvadosien, Indigo Birds, originaire de Lisieux. La scène de musique a pensé à ceux qui veulent sortir après le travail : un afterwork par mois est programmé.

Sur le podium de stars qui vont être reçues, la rappeuse Chilla, suivie par plus de 410 000 personnes sur YouTube, prévue le 14 avril à 20 h 30. Du rap aussi en seconde place, avec l'artiste Youv Dee qui a, quant à lui, une communauté de 149 000 abonnés sur le réseau social. La Luciole a souhaité intégrer davantage de musique électronique dans sa programmation cette saison. Elle reçoit notamment, vendredi 21 avril, le célèbre groupe Hilight Tribe, spécialisé dans la techno trance.

Ecoutez-ici : Nicolas Chevallier, programmateur à La Luciole Impossible de lire le son.

Dans le cadre du printemps musical, la chanteuse pop urbaine Eloise Sauvage donnera un concert le jeudi 30 mars. L'artiste Jeanne Added, connue dans le milieu du jazz, est programmée le samedi 25 mars. D'autres groupes et artistes à succès, tels que Black Sea Dahu le 24 mars ou encore Charlie Winston, déjà venu à Alençon pour le Tendance Live, viendront mettre le feu sur scène à La Luciole.

Un lieu culturel engagé

Au programme, des conférences et des rencontres-métiers sont prévues. Derrière ces événements, la scène de musique réitère son engagement à défendre l'égalité femme-homme. D'ailleurs, la moitié des artistes qui viendront sur scène seront des femmes. La Luciole s'engage aussi à développer sa démarche écologique. C'est dans ce cadre qu'elle a demandé à ses près de 50 bénévoles de réfléchir à des axes d'amélioration. Depuis 2021, le rider accueil, qui permet aux artistes de commander ce qu'ils souhaitent consommer sur place, propose des produits essentiellement locaux, tels que les biscuits de Lonlay-L'Abbaye.

Enfin, La Luciole a pensé aux enfants et aux familles : six événements sont organisés à leur effigie. Une programmation musicale et culturelle qui a de quoi satisfaire petits et grands.