Football (Coupe de France). Vire-Nantes : plus de 6 000 billets vendus, et il en reste !

Ça commence à s'agiter au sein du club-house de l'AF Virois. À 48 heures du coup d'envoi contre le FC Nantes en 32e de finale de la Coupe de France, les bénévoles sont au four et au moulin pour gérer la logistique, le transport (six bus sont déjà affectés pour faire le déplacement au stade d'Ornano), la création d'un kop ou encore la billetterie.

Vers les 10 000 spectateurs ?

Selon le président croisé sur place, "plus de 6 000 places ont déjà été vendues". À titre d'exemple, le bar PMU Le Derby de Vire a déjà vendu plus de 300 billets sur les 500 disponibles.

Laëtitia Lecordier a vendu plus de 300 places sur les 500 disponibles au bar PMU Le Derby à Vire.

Le club vise les 10 000 spectateurs, soit toute la couronne basse du stade Michel-d'Ornano. "On sait que dans la dernière ligne droite, les gens s'activent. S'il faut ouvrir des tribunes supplémentaires, on s'adaptera", ajoute Christophe Lecuyer.

Il reste des places disponibles dans les différents points de vente. Comptez 5 € la place en tribune Borelli, derrière les buts, 10 € en tribune Caen et 20 € en tribune Présidentielle.

Les supporters nantais autorisés à se déplacer

Autre bonne nouvelle ? Les supporters nantais sont finalement autorisés à se déplacer à Caen. Après un arrêté pris par la préfecture du Calvados, l'Association nationale des supporters (l'ANS) a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen. Elle a obtenu gain de cause ce mercredi 5 janvier, puisque l'arrêté a été levé. Reste à savoir si la Fédération française de foot va accepter ou non l'entrée des supporters nantais dans le parcage visiteurs.

"Nous sommes en discussion avec la FFF. On est sur des scénarii incroyables depuis le début de cette aventure en Coupe de France. On est très heureux d'accueillir les supporters de Nantes. La Coupe de France se vit aussi avec les supporters adverses", conclut Christophe Lécuyer, le président virois.

Si la FFF accepte, le club aurait la possibilité d'ouvrir une billetterie additionnelle. Cinq cents places supplémentaires vont être mises en vente au guichet visiteurs du stade d'Ornano le soir de la rencontre.

Pratique. L'AF Virois affronte le FC Nantes ce samedi 7 janvier au stade d'Ornano (18 heures).