Près de Fécamp. La galette des rois "écolomique", vous connaissez ?

Entre hausse des prix de l'énergie et des matières premières, il faudra débourser quelques euros de plus, cette année, pour déguster la traditionnelle galette des rois des boulangers. Mais il est aussi possible de la préparer soi-même. Et quand c'est "écolomique" - contraction d'économique et écologique - c'est encore mieux !

Le secret ? L'okara

Installée à Épreville, près de Fécamp, Amandine Zajakala a fait des astuces écolomiques son mode de vie. Autrice, conférencière et créatrice de contenus, elle partage régulièrement ses secrets à ses 100 000 abonnés sur Instagram et Facebook. Pour la galette, un ingrédient fait toute la différence : l'okara.

"Il s'agit du résidu qu'il reste après avoir confectionné un lait végétal. Pour faire ce lait, on utilise des céréales ou des oléagineux - en l'occurrence de la noisette ou de l'amande - que l'on laisse tremper dans de l'eau. On mixe, on filtre. Ce qu'il reste, c'est l'okara, qui peut remplacer la poudre d'amande dans la galette !", détaille Amandine Zajakala.

"On ne sent pas la différence, c'est une galette très croustillante, qui a du goût", poursuit cette passionnée, qui a aussi élaboré une recette de "crêpes de restes" pour la Chandeleur, recycle les fanes de radis dans des plats ou concocte des orangettes avec les zestes d'oranges. "Au début de mon activité, il y a cinq ou six ans, on me regardait avec des yeux ronds", se souvient la créatrice de contenus. Aujourd'hui, le réemploi des restes s'est démocratisé. "En général, on y vient pour l'intérêt économique, mais écologiquement, cela a aussi du sens."

La Fécampoise propose 40 astuces écolomiques dans son livre EcoloMe - de déchets, + de budget ! paru en 2021, et planche déjà sur un second ouvrage.