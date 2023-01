Saint-Hilaire-du-Harcouët. Obsèques de Benoît XVI : un moment historique pour un prêtre manchois présent à Rome.

Le pape François a rendu un ultime hommage à son prédécesseur Benoît XVI, décédé samedi 31 décembre à l'âge 95 ans, lors de funérailles célébrées ce jeudi 5 janvier en matinée, dans le cadre solennel de la place Saint-Pierre à Rome. Elles se sont déroulées en présence de 50 000 fidèles auxquels se mêlaient plus de 4 000 cardinaux, évêques et prêtres, dont l'abbé Benoît Lemieux prêtre de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Un moment sobre et historique selon le prêtre manchois.

Le pape émérite Benoît XVI a été inhumé, en privé, dans la crypte de la basilique Saint-Pierre où reposait Jean-Paul II jusqu'à sa béatification en 2011, aux côtés de 90 autres papes.