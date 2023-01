Flers. Top des prénoms : Jules et Lina en tête

La commune de Flers dénombre 791 naissances en 2022. Dans le détail, cela fait 409 garçons et 382 filles. La plupart des parents viennent des environs de la commune. Ce qui est surtout regardé, c'est le palmarès des prénoms. Jules est le prénom le plus donné pour les garçons, suivi de Tiago puis Maël et Raphaël. Chez les petites filles, Lina est le prénom préféré, ensuite c'est Alba et enfin Emma et Rose.

La commune a également enregistré 530 décès et 42 mariages en 2022