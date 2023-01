Vœux 2023. Le comité interconfessionnel de Rouen adresse un message de fraternité

Avec cette nouvelle année qui débute c'est le moment des vœux. Institution, collectivité, association, chacun a fait les siens. La communauté religieuse s'est exprimée elle aussi, à travers le comité interconfessionnel de Rouen, regroupant les représentants des principaux cultes de la capitale normande.

Ainsi, l'imam de la grande mosquée de Rouen Bachar El Sayadi, le pasteur James Lowe de l'Eglise protestante unie de Rouen, le père Constantin Manolache, prêtre de la paroisse orthodoxe, Saint Silouane, le pasteur Luc Réaux de la Pastorale protestante évangélique de Rouen et Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, étaient rassemblés pour adresser, d'une même voix, leurs vœux et souhaits pour l'année 2023. Une année placée sous le signe de la solidarité pour les membres du comité qui ont choisi de célébrer les 60 ans du discours de Martin Luther King "I have a dream", dans un communiqué commun :

"Il nous semble important de redire notre attachement à la fraternité au sein de notre société, en nous souvenant du rêve du pasteur Martin Luther King en 1963, il y aura 60 ans cet été. En tant que responsables religieux, nous sommes conscients de notre responsabilité, et nous souhaitons qu'au cœur de notre pays, les croyants, dans toute leur diversité, prennent une part active dans la construction de cette fraternité.

Nous croyons que cela passe par une capacité à nous écouter, à dialoguer avec tous. Par le dialogue que nous menons au sein du comité interconfessionnel, nous souhaitons témoigner que cette fraternité respectueuse de nos différences, est non seulement possible mais fructueuse. Dans cet esprit, nous souhaitons à toutes et tous, à chacune et à chacun, une bonne année 2023."

Un rêve de fraternité

"Il nous a semblé que ce rêve (celui de Marthin Luther King, N.D.L.R.), c'était un rêve de fraternité, c'était le mot qui résumait le mieux et dont nous avons besoin", déclare Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen.

Des mots partagés aussi par le représentant de la communauté musulmane à Rouen, l'imam Bachar El Sayadi, venu partager un moment d'union et de convivialité avec ses confrères religieux. "Il y a une fraternité officielle entre nous, mais il y a aussi une fraternité réelle, une fraternité d'amitié… Parfois on a des différences et des débats entre nous mais malgré cela nous sommes assez proches."

Le comité interconfessionnel est né au lendemain des attentats de janvier 2015 à Paris à l'initiative des représentants du culte musulman et catholique de Rouen. Depuis 8 ans les membres se réunissent 6 à 7 fois par an, en privé ou en publique, afin de débattre de sujets religieux mais aussi sociétaux tel que le mariage, l'écologie ou la justice sociale. Les membres du comité interconfessionnel de Rouen n'excluent pas, d'ailleurs, de se réunir à nouveau afin de discuter de la fin de vie, sujet au cœur de l'actualité dont le chef de l'État, Emmanuel Macron, espère une réforme avec la convocation d'une nouvelle convention citoyenne.