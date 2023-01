La meilleure boulangerie de France. Découvrez les enseignes sélectionnées dans la Région

La 10e saison de La meilleure boulangerie de France a démarré lundi 2 janvier, sur M6. 10 établissements de l'ex Basse-Normandie accueilleront la 3e semaine de l'émission, du lundi 16 au vendredi 20 janvier. Les voici.

Dans le Calvados

1. Pain vivant (Caen)

Cuisson au four à bois et levain à base de farine de blé bio, voilà ce que proposent Diego, Pauline et Maxime. Ils travaillent à l'ancienne, dans leur résidence artisanale à Caen.

2. Pasquier & Co (Ouistreham)

Anaïs et Fabian proposent à leur clientèle des produits faits maison avec beaucoup d'amour. Nicolas, ancien camarade de Fabian, a rejoint le duo. Ensemble, les amis vont représenter la boulangerie.

3. La ferme de la Moissonière (Saint-Vaast-sur-Seulles)

Agricultrice tout comme son père Christophe, Clémentine lui propose un projet un peu fou : fabriquer du pain à partir de leurs propres céréales. Pour mener à bien ce plan ambitieux, père et fille ont dû ajouter à leur casquette d'agriculteurs celles de meunier et de boulanger. Ils ont ouvert, il y a 1 an, une boutique au sein de leur ferme.

Dans la Manche

4. Le quai des saveurs (Moon-sur-Elle)

C'est la seule et unique boulangerie du village. À sa tête, Anthony et Céline, un couple d'artisans qui marchent à l'instinct. Comme par miracle, Anthony va multiplier dans cette boutique, pains, viennoiseries et appétissantes pâtisseries, pour le plus grand plaisir des villageois.

5. Champs libre (Granville)

Léna et Jules, un couple d'artistes reconvertis, ont ouvert leur petite mais charmante boulangerie depuis deux ans. Jules façonne ses pains comme des œuvres d'art. Un travail qui demande du temps et de la minutie. Alors, le couple préfère proposer une gamme uniquement boulangère, aussi gourmande que restreinte.

6. Aux gourmandises de Laurette (Avranches)

L'établissement est tenu par Hannelore et son mari Stéphan. Il y a 8 ans, ils reprennent cette boulangerie où ils proposent une jolie gamme de pains spéciaux, du snacking et de généreuses gourmandises.

Dans l'Orne

7. Boulangerie Mélissa et Cédric (Flers)

Cédric et Mélissa conjuguent amour du métier et amour tout court dans leur boulangerie franco-gabonaise. Ils sont prêts à relever le défi, le sourire aux lèvres et le soleil dans le cœur.

8. Le Fournil du château (Domfront en Poiraie)

Muriel et Antoine se sont rencontrés chez leur ancien employeur. Les deux collègues s'entendent à merveille et décident alors d'ouvrir il y a 5 ans une boulangerie qui leur ressemble : pain au levain aux formes travaillées, créations salées et sucrées sans cesse renouvelées.

9. En un éclair (Briouze)

Julien est le roi incontesté de l'éclair dans l'Orne. Il y a 9 ans, il investit dans le rachat de cette boulangerie avec sa compagne Déborah. Ici, les clients ont le choix entre une quinzaine d'éclairs ultra-léchés, une pâtisserie inventive ainsi qu'une large gamme de baguettes et de pains.

10. Du pain et des mains (Alençon)

Aymeric et Estelle, s'épanouissent pleinement dans cette ancienne station-service, transformée en boulangerie. Ils proposent une belle variété de produits, avec des recettes inspirées des 4 coins de la France. Flavien, pâtissier de formation, les a rejoints dans cette aventure, au bout d'un an.