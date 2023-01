Lisieux. 150 ans de sainte Thérèse : des visiteurs du monde entier à la basilique

Elle est connue aux quatre coins du monde. Lundi 2 janvier 2023, l'Église célébrait les 150 ans de la naissance de sainte Thérèse de Lisieux. Née le 2 janvier 1873 à Alençon, Thérèse Martin, fille de Louis et Zélie Martin, est morte à l'âge de 24 ans.

200 personnes à la messe

À la basilique de Lisieux, élevée en l'honneur de sainte Thérèse, de nombreux fidèles de Normandie, notamment de l'Eure et de la Manche, de France mais aussi de l'étranger comme de Belgique ou du Portugal, ont fait le déplacement pour célébrer cet anniversaire.

Les témoignages de visiteurs Impossible de lire le son.

Environ 200 personnes ont assisté à la messe solennelle organisée dans la partie basse de la basilique. Un événement qui n'est pas que religieux puisque l'Unesco a inscrit sainte Thérèse dans son biennium mondial des anniversaires de personnalités.

"C'est un beau jour de célébration. Cela touche toute l'Église mais aussi le monde. Quelqu'un prie forcément Thérèse sur les cinq continents aujourd'hui", confirme le père Olivier Ruffray, recteur du sanctuaire de Lisieux.

Le sanctuaire de Lisieux reçoit des milliers de lettres chaque année en l'honneur de sainte Thérèse.

Des milliers de lettres du monde entier

Preuve s'il en est que sainte Thérèse possède une renommée internationale, le sanctuaire de Lisieux reçoit chaque année "des dizaines de milliers de lettres", évoque Olivier Ruffray. "Elles peuvent venir d'Afrique, du monde entier", et sont triées sur place. Le sanctuaire reçoit aussi de nombreux dons, "allant de 10€ à 20€ et jusqu'à des sommes plus conséquentes".

Olivier Ruffray, recteur du sanctuaire de Lisieux Impossible de lire le son.

Pour rappel, la basilique de Lisieux a été fondée et fonctionne uniquement grâce à des dons. Après le Brésil, le reliquaire de sainte Thérèse fait escale aux Philippines, jusqu'au 30 avril.