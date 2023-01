Cherbourg-en-Cotentin. Découvrez les prénoms les plus donnés en 2022

Rose et Raphaël sont les prénoms les plus donnés à Cherbourg-en-Cotentin en 2022. C'est le bilan dévoilé par le service état civil de la commune. En tout, 1 737 enfants sont nés dans la ville, uniquement à Cherbourg-Octeville, où se situe la maternité. Les autres anciennes communes n'enregistrent pas de naissance.

Côté filles, les quatre autres prénoms les plus donnés sont : Ambre, Emma, Jade et Victoire. Chez les garçons, il s'agit de Jules, Maël, Arthur et Gabin. Il y a eu plus de naissances de garçons, 882, que de filles, 855.

Le premier bébé de l'année 2023 est un petit Simon, né le 1er janvier, à 10 h 22.

Le service a enregistré durant l'année 2022 256 mariages et 1 423 décès.