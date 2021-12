Fusion : Bois-Guillaume-Bihorel attend la suite

La commune nouvelle n’attend plus que l’aval du préfet pour exister officiellement, après les votes du lundi 4 juillet instaurant la fusion. Les budgets, les administrations et les conseils municipaux s’uniront le 1er janvier 2012. Le conseil municipal unique comptera provisoirement 33 (Bois-Guillaume)plus 29 (Bihorel) membres. Gilbert Renard (Bois-Guillaume) pourrait être élu maire de la commune nouvelle et l’Hôtel de ville de Bihorel (notre photo) deviendra mairie annexe. En mars 2014, lors des élections municipales, tous les électeurs de Bois-Guillaume-Bihorel éliront 35 conseillers municipaux.

Mais en attendant, les opposants, eux, ont alerté le préfet sur “un risque de désordre durable sur la cohésion territoriale”, comme l’explique Claude Taleb (Europe Ecologie Les Verts, Bihorel). Ils seraient prêts à saisir le Conseil d’Etat pour faire annuler une décision “irrespectueuse du suffrage universel”. Les 32 prochains mois risquent d’être houleux.