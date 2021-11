Fusion : Bois-Guillaume-Bihorel disent oui

Les conseils municipaux de Bihorel et Bois-Guillaume se réunissaient hier soir, lundi 4 juillet. A l'ordre du jour : la fusion entre les deux communes. Les habitants consultés s'étaient prononcés contre. Les deux conseils municipaux ont, eux, voté pour. Certains étaient venus, hier soir, contester et rappeler que le peuple avait dit non. Les maires, ont, quant à eux avancé le fait que de nombreux habitants n'avaient pas pris par à cette consultation publique.

Les jeux sont faits : les communes de Bihorel et Bois-Guillaume fusionneront donc en janvier 2012.