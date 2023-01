Alençon. Face au grand nombre de chats errants, une campagne de stérilisation lancée dans la ville

Les chats sont en trop grand nombre dans la ville d'Alençon et, en ce mois de janvier, la Société de protection des animaux (SPA) et l'association Le Refuge 61 vont procéder à une campagne de stérilisation des animaux errants, à la suite de quoi des petites cabanes pour héberger ces chats stérilisés seront installées en ville.

Les propriétaires de chats sont invités à ne pas laisser sortir leurs animaux les soirs de stérilisation.

Ces soirées de stérilisations sont programmées le dimanche, les 8 et 22 janvier, et les 5 et 19 février.