Rouen. Le Français n'a pas pu passer le pont Flaubert

Le Français, voilier trois-mâts, n'a pas pu passer le pont Flaubert, samedi 31 décembre. Le passage devait se faire entre 4 heures et 5 heures. Le voilier devait rejoindre le quai Ango pour une escale de plusieurs semaines. Le pont Flaubert connaît un problème technique.

L'équipe du Français ne sait pas quand le navire pourra passer l'ouvrage, "sûrement dans la nuit du 2 au 3 ou du 3 au 4 janvier." Pour des raisons de sécurité, le voilier a quitté le port de Rouen ce samedi matin pour se mettre à l'abri. "Le bateau est en route pour Duclair, nous indique-t-on. Il restera là-bas jusqu'à la levée du pont."

Si Le Français arrive à accoster à Rouen, son escale est prévue jusqu'au 21 janvier. Des visites seront possibles pour le public les week-ends du 7 et 8 janvier et 14 et 15 janvier de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 h 30.

Le voilier abrite une école polaire. Son objectif est de sensibiliser un maximum de scolaires aux effets du réchauffement climatique.