Le Petit-Quevilly. Quelles sont les tendances pour briller à la Saint-Sylvestre ?

Trouver sa tenue pour le Nouvel an n'est pas facile. Comment trouver la bonne ? Le créateur petit-quevillais Smaïn Boutamtam qui confectionne les tenues de Miss Normandie a quelques pistes. "Il y a toujours le classique look pailleté qui fonctionne très bien, les sequins, et tout ce qui brille. Cette année on a un peu de velours et de similicuir aussi. Et au niveau des couleurs, l'argenté et le noir sont tops."

Smaïn Boutamtam Impossible de lire le son.

Le look monochrome a la cote

"On est plutôt en total look cette année avec des tenues monochromes et des matières très à la mode comme le velours. Les couleurs unies sont très tendance", assure le créateur Smaïn Boutamtam. Pour les fêtes, "on est vraiment en 2022 dans des couleurs très élégantes et sobres comme les dégradés de bleus, d'argenté et de noir." Chez les hommes pour être tendance au Nouvel an, "il y a le velours et le similicuir j'ai vu pas mal de costumes en similicuir justement sur les sites."

Et pour les chaussures ?

Cette année, au niveau des chaussures, "pour les filles il y a les Mary Jane [aussi appelées babies N.D.L.R] à plateforme, c'est très très tendance comme les talons sophistiqués avec un nœud en cristal devant et qui entoure la cheville." Et pour les hommes ? Ce qui marche en 2022 selon Smaïn Boutamtam, ce sont "les bottines classiques et aussi celles à plateformes." Pour le créateur normand, ce qui compte avant tout pour le Nouvel an, c'est "se sentir bien."