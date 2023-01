Argentan. Avec le spectacle "2048", le hip-hop vient interroger notre futur

Dans ce spectacle, six danseurs et un DJ sont parachutés en 2048 où ils et elles doivent répondre à l'inévitable question du temps : l'urgence, l'instant, l'avenir. Un siècle avant qu'il n'y ait plus d'eau, cinq minutes qui déterminent une vie, deux secondes et tout bascule… La pièce est rythmée par diverses temporalités : une minute, une musique, une nuit… C'est le temps qu'il reste. Pour agir, pour protéger, pour aimer, pour lutter, pour changer et échanger, pour vivre… et surtout pour danser. La bande-son de ce spectacle est orchestrée en live.

Pratique. "2048", vendredi 27 janvier à 20 heures au Quai des Arts à Argentan. De 6 à 12€.