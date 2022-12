Démographie. Une population stable pour le département de l'Eure

Que faut-il retenir des chiffres de la population légale dans l'Eure, révélés par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) jeudi 29 décembre ? Dans ce département, au 1er janvier 2020, la population était stable avec 599 668 habitants contre 598 347 habitants au 1er janvier 2014.

L'Eure est le 3e département normand le plus peuplé et le 42e en métropole.

La population baisse à Évreux et Val-de-Reuil

Selon l'INSEE, "depuis 2014, la population euroise augmente assez faiblement (+ 220 habitants par an en moyenne) alors qu'elle progressait de manière soutenue auparavant (+ 3 105 habitants par an entre 2009 et 2014)."

Dans le même temps, la principale ville du territoire, Évreux, perd des habitants (46 869 contre 49 461 soit -0,9) tout comme Val-de-Reuil (12 702 contre 13 158 soit -0,6) et Pont-Audemer (9 891 contre 10 678 soit -1,3).

En revanche, Vernon, Louviers et Gisors gagnent eux des habitants (respectivement +0,1, +0,3 et + 0,7 avec 24 056, 18 636 et 11 863 habitants).