Coupe de France. C'est confirmé : Vire recevra Nantes au stade Michel d'Ornano

Tout s'est accéléré pour l'AF Virois. En 24 heures, le club amateur a appris de manière officielle qu'il affronterait le FC Nantes en 32e de finale de la Coupe de France grâce à une défaite sur tapis vert du SM Caen, et il sait désormais que ce sera au stade Michel d'Ornano. Le président Christophe Lécuyer nous confiait plus tôt dans la journée vouloir jouer dans le plus grand stade régional afin de faire de cette rencontre "une véritable fête du football".

De bonnes relations entre Vire et Caen

Dans un communiqué, le club virois se dit conscient du contexte spécial et des contraintes que ce prêt du stade représente pour le SM Caen (notamment car les Malherbistes reçoivent Bordeaux trois jours plus tard en championnat) et conscient également que le club de Ligue 2 aurait pu faire appel de la décision de la FFF, ce qui aurait pu porter préjudice à la préparation de la rencontre de Coupe de France.

Le président du SM Caen Olivier Pickeu a donné son accord à l'AF Virois mercredi 28 décembre en fin de journée. Le club de National 3 recevra donc le FC Nantes, tenant du titre, le samedi 7 janvier à 18 heures dans un stade pouvant accueillir plus de 20 000 spectateurs.

"Les informations billetterie vous seront communiquées très prochainement", conclut l'AFV.