Saint-Romain-de-Colbosc. Les incivilités auront eu raison des décorations de Noël

L'esprit de Noël n'aura pas sauvé les décorations de Saint-Romain-de-Colbosc. Cette année, la Ville avait fait appel à ses services techniques et la Maison pour tous pour réaliser des décorations de Noël. Il s'agissait d'égayer les rues et les places de la municipalité avec des nouveautés. Sapins en bois, petits lutins et autres traîneaux ont fait la joie des habitants, mais pas de tous a priori.

La mairie a constaté de nombreuses dégradations ces derniers jours. Ce mercredi 28 décembre, elle a décidé de démonter prématurément les décors de Noël qui devaient normalement rester en place jusqu'à début janvier. La Ville indique qu'elle souhaite préserver les éléments restants pour Noël prochain.