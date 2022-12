Saint-Georges-des-Groseillers. Le groupe Circet reprend la coopérative Scopelec : 1 200 licenciements

Le tribunal de commerce de Lyon a rendu sa décision, mercredi 28 décembre, quant à l'avenir de l'entreprise Scopelec, plus grosse coopérative de France et ex-sous-traitant de l'opérateur téléphonique Orange, pour la pose et la maintenance de la fibre optique. Elle a compté jusqu'à 3600 salariés, mais a perdu ce contrat.

C'est donc une reprise par le groupe Circet qui s'opère, avec environ 1 200 licenciements.

En Normandie, Scopelec possède notamment une grosse agence dans l'Orne avec deux cents salariés à Saint-Georges-des-Groseillers près de Flers, ainsi qu'un autre site dans l'Eure à Val-de-Reuil, près de Rouen.