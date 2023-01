Le Havre. Festival Le Goût des Autres : quand le livre rencontre la scène

Serge Roué, programmateur, nous donne un avant-goût de cette 12e édition du festival Le Goût des Autres sur le thème de la bande.

Le livre se livre en scène

La manifestation célèbre la rencontre du livre et de la scène dans le but de donner le goût de la lecture. "Comme son nom l'indique, c'est un festival qui prône l'ouverture, vers les autres, mais aussi vers les autres disciplines. On y retrouve des formes d'expression variées où théâtre et musique viennent résonner avec le livre et le thème de cette année vient renforcer cette dimension collective et ce goût du partage." Le festival, servi par des formes plus insolites les unes que les autres, favorise en effet le dialogue des écrivains avec les artistes. "Cette fête du livre et des lecteurs commence par un spectacle qui résume à lui seul l'idée du festival : une rencontre entre Ben Mazué et Grand Corps malade. Le spectateur découvre l'amitié et la complicité qui unit ces deux artistes, par le biais d'une lecture de leurs correspondances par les auteurs eux-mêmes."

Au rayon livre, le festival rayonne

C'est dans toute la ville du Havre que le festival essaime. Cette année quatorze structures culturelles sont impliquées dans le projet. Chaque salle de spectacle propose une programmation en lien avec son identité propre. "Laetitia Casta interprète le spectacle dédié à Clara Haskil au Volcan, Dominique Pinon se plonge dans une lecture passionnante des chevaliers de la table ronde au Magic Mirrors et de petites salles comme La guinguette se prêtent d'avantage à des formules plus intimes comme celles de la Cie Les improbables." Mais le festival, conçu, imaginé et développé par la ville du Havre mobilise bien sûr tous les acteurs du livre : "La librairie La Galerne est notre QG, annonce Serge, c'est ici que nous recevrons la plupart des auteurs et les bibliothèques de la ville sont aussi investies, pour un concert littéraire qui exhume l'effervescence incroyable de La factory de Warhol ou encore une audacieuse lecture musicale inspirée par la tentative d'épuisement d'un lieu parisien par Perec."

Le goût des autres et des auteurs

Les auteurs sont bien sûrs les stars de l'évènement et cette année encore, le festival convoque près de 40 écrivains pour l'occasion ayant tous en commun le goût des autres. "Leurs textes ont des résonances sociales fortes, chacun dit à sa manière quelque chose du monde d'aujourd'hui." Le festival se réjouit d'accueillir les lauréats de prestigieux prix littéraires 2022, Médicis, Goncourt ou Goncourt des lycées : "La programmation a été éditée avant même qu'ils soient récompensés et cela cautionne notre travail de prospection", se réjouit Serge. Mais le festival donne aussi la parole à de nombreux auteurs étrangers réputés dans leur pays ainsi qu'à de nombreux écrivains de la nouvelle génératio : un évènement résolument ouvert au monde et tourné vers l'avenir.

Pratique. Du 19 au 22 janvier, au Havre, évènements en majorité gratuits mais résa obligatoire. festival-legoutdesautres.fr