Près de Rouen. Piéton renversé sur la Sud III, la victime n'a pas survécu

La victime de 77 ans n'a pas survécu à ses blessures. L'individu est mort au CHU de Rouen, mardi 10 janvier.

L'accident a eu lieu vers 6 h 40, lundi 26 décembre, sur la Sud III, route nationale 338 au niveau de Grand-Quevilly. Un homme de 77 ans a été renversé par une voiture. Par manque de visibilité, l'automobile a vu l'individu au dernier moment et n'a pas pu éviter le choc. La victime, grièvement blessée, a été transportée d'urgence au CHU Charles-Nicolle à Rouen. L'opération a nécessité la mobilisation de six sapeurs-pompiers et deux engins.