Emploi à domicile. De nombreux postes seront à pourvoir d'ici 2030 en Normandie

En partenariat avec la Région Normandie, l'Observatoire de l'emploi à domicile vient de publier, en ce mois de décembre, son 40e baromètre concernant les projections économiques et de recrutement dans le secteur de l'emploi à domicile.

Parmi les principaux enseignements, on apprend, par exemple, que la Normandie, est la deuxième région de France qui a le plus recours à l'emploi à domicile, avec plus de 193 000 particuliers employeurs comptabilisés en 2020. Notamment pour l'activité d'accueil du jeune enfant, assistantes maternelles et gardes d'enfants à domicile, mais aussi pour l'accompagnement aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes en situation de perte d'autonomie. Le recours à l'emploi à domicile est très dynamique à l'ouest de la région, dans la Manche et le Calvados.

De nombreux départs en retraite

Mais les projections réalisées par l'Observatoire de l'emploi à domicile révèlent que, d'ici à 2030, un(e) salarié(e) normands sur deux en activité dans le secteur sera en âge de liquider ses droits à la retraite. Ainsi, près de 40 000 recrutements devront être réalisés à l'horizon 2030 afin de compenser ces seuls départs. S'ajoutent à cela près de 8 000 embauches supplémentaires d'assistant(e)s de vie nécessaires pour accompagner les particuliers employeurs âgés de plus de 80 ans.

Ce sont donc près de 48 000 emplois qui seront à pouvoir d'ici 2030 dans le secteur de l'emploi à domicile en Normandie. La Seine-Maritime et le Calvados sont les deux départements où les besoins en emplois sont les plus importants, soit plus de 15 600 emplois à pourvoir d'ici à 2030 pour le premier et 11 000 besoins en emplois estimés pour le second.