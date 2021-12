Normandie. Aide à domicile, télétravail, emploi : la ministre Élisabeth Borne en visite

La ministre du Travail, de l'emploi et de l'insertion Élisabeth Borne vient vendredi 10 décembre en Normandie : d'abord dans l'Orne puis dans le Calvados.

À Alençon, la ministre a d'abord inauguré l'Université du domicile, laboratoire dédié à la recherche et à l'innovation des rôles et usages du domicile. Ce laboratoire devait permettre initialement d'étudier les besoins de recrutement dans le secteur de l'aide à domicile mais servira aussi, depuis l'épidémie de Covid-19, à travailler sur l'évolution des conditions de travail dans ce secteur. Elisabeth Borne s'est montrée très intéressée par les études sur le télétravail : les frontières entre domaine privé et travail, le risque de déshumanisation, l'importance de conserver un collectif... Elle aa remis le label "télétravail" à Orange dont 44 000 salariés travaillent aujourd'hui depuis leur domicile deux à trois jours chaque semaine, et à Hewlett-Pacard dont 90 % des salariés sont en télétravail.

La seconde partie de cette visite se fait à Condé-en-Normandie, dans le Calvados, à l'entreprise Filix.