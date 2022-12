Football. Coupe de France : les billets pour Granville-Niort disponibles

L'US Granville, club de National 2, accueillera le FC Chamois Niortais, pensionnaire de Ligue 2, dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France de football. Le match aura lieu le samedi 7 janvier, à 18 heures, à domicile, au stade Louis Dior.

Sept points de vente

Les billets sont désormais disponibles dans sept points de vente, annonce le club mercredi 21 décembre : le centre commercial E.Leclerc, les bars de l'Octroi et Le Calvaire, Le Grand Café et Super U à Bréhal et à Sartilly, et U Express à La Haye-Pesnel. L'entrée sera gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans et pour les membres de l'US Granville sur présentation de la licence et dans la limite des stocks disponibles.

Par ailleurs, le 8e tour de la Coupe de France se termine ce mercredi 21 décembre, à 20 heures, au stade Michel d'Ornano, avec le duel entre le Stade Malherbe de Caen (Ligue 2) et Vire (National 3).

Pratique. Tarifs : 12 € en tribune / 7 € en pourtour. Tarifs réduits à 9 € ou à 5 € sur présentation de la carte étudiante ou de l'attestation Pôle emploi.