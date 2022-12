Rouen. Les membres de l'association étudiante Unicam emballent des cadeaux pour la bonne cause

Donner de soi. C'est ce que font huit étudiants de médecine à Rouen avec leur association : Unicam. Pour les fêtes, ils sont en partenariat avec le magasin King jouet des Docks 76. Leur objectif : récolter des dons en emballant des paquets cadeaux pour financer un projet : partir au Cameroun l'année prochaine. Une destination qui n'a pas été choisie au hasard, car c'est l'un des pays les plus touchés par le paludisme.

Les missions d'Unicam

Eva Chauvris est en deuxième année de médecine à l'université de Rouen. Elle fait partie du pôle événementiel d'Unicam. "C'est une association qui a été créée en novembre 2021 par neuf étudiants en médecine. Elle a pour objectif d'agir dans le sud et le sud-ouest du Cameroun." L'été prochain, lors d'une mission humanitaire, ils vont faire de la prévention médicale sur place. Ils organiseront avec les médecins et infirmiers camerounais des ateliers sur la vaccination contre le paludisme, l'hygiène buccodentaire ou gynécologique, la scolarité et l'éducation. "Unicam aimerait aussi améliorer la prévention gynécologique et menstruelle." L'association souhaite aussi proposer des ateliers de discussion autour des infections sexuellement transmissibles (IST), la contraception ou encore les notions de consentement. Unicam finance aussi la réhabilitation de dispensaires au Cameroun avec les professionnels de santé camerounais.

Emballer des cadeaux pour obtenir des dons

"C'est la deuxième année qu'Unicam est en partenariat avec le magasin King jouet. On emballe des papiers cadeaux et on présente notre association aux personnes et parfois ils nous donnent de l'argent qui nous servira à développer nos projets", précise Eva Chauvris. Unicam a également un site internet sur lequel il est aussi possible d'effectuer un ou plusieurs dons.

Les étudiants en deuxième année de médecine investis

"Dans toutes les associations de la fac de médecine, les deuxièmes années prennent la relève des membres des associations actuelles. Par exemple, courant octobre 2023, on va réaliser des entretiens avec les étudiants en deuxième année de médecine pour connaître leur motivation." C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour Eva Chauvris. "On constituera ensuite la future équipe."