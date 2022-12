Cherbourg. Hausse des salaires chez Naval Group : un accord trouvé entre les syndicats et la direction

Un accord "unanime" chez Naval Group à Cherbourg ! Les quatre organisations syndicales représentatives ont décidé de signer l'accord proposé par la direction.

Des hausses annuelles de salaires

Face à l'inflation, "une enveloppe salariale à la structure exceptionnelle" a été proposée, annonce Naval Group mardi 20 décembre, à savoir une augmentation générale d'environ 2 300 euros brut par an pour les Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM) et de 2 040 euros brut annuels pour les ingénieurs-cadres.

D'autres avantages négociés

Des augmentations individuelles, auxquelles s'ajoutent une prime de partage de la valeur (PPV) de 1 000 € et, pour les OETAM, une prime supplémentaire de reconnaissance de 500 €, sont aussi prévues. Des engagements d'évolution professionnelle ont aussi été pris, tout comme sur des mesures d'accompagnement et de remboursement liées à la mobilité.

Naval Group rappelle que "le dialogue s'est tenu dans un climat constructif". Plusieurs mobilisations avaient quand même été organisées les jeudis 8 et 15 décembre par l'intersyndicale afin de se faire entendre.