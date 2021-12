National : l'US Quevilly se prépare activement à la reprise

Après Herouat (Drancy, CFA), Capelle (Avion,CFA), Ferreira (Rouen, CFA 2) et Vardin (Caen, CFA), ce sont Valéro, attaquant (Beauvais, National) et El Kharoubi (gardien), prêté par Guingamp, qui viennent compléter un effectif prometteur. Côté départ, Roufhir a décidé de partir pour jouer en Ligue 1 marocaine et sera remplacé par le frère cadet de Steve Mandanda, Riffi (SM Caen).

Les joueurs de Régis Brouard sont partis du 11 au 13 juillet effectuer un premier stage à Villers-sur-Mer (14). Les jaunes et noirs reprendront la route du 21 jusqu’au 23 juillet vers Forges-les-Eaux. Ce stage se terminera par une rencontre amicale contre Orléans, le 23 juillet, à Neufchâtel, à 18 h. Le 27 juillet, les Canaris rencontreront le SM Caen (Ligue 1) pour un dernier match amical avant de lancer leur saison le 6 août en championnat. Le match aura lieu à Dives-sur-Mer.