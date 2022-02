54 500 demandeurs d’emploi bas normands en octobre

En Basse-Normandie, le nombre de demandeurs d'emploi inscrit en catégorie A à Pôle Emploi s'élevait à 54 500 à la fin du mois d'octobre 2009, soit une augmentation de 1,2 % par rapport à fin septembre. Sur un an, ce nombre est en hausse de 20,3 % . Dans le département du Calvados, le nombre de chômeurs augmente de 1,1 %. Les offres d'emploi collectées en octobre 2009 par Pôle Emploi diminuent de 1,3 % sur un an. Les offres d'emplois temporaires (entre un et six mois) diminuent quant à elles de 7,4 %.



