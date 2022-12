Seine-Maritime. Le préfet renforce la sécurité en vue des matchs du mondial ce week-end

Dans le cadre des derniers matchs du mondial au Qatar entre le Maroc et la Croatie et entre la France et l'Argentine, samedi 17 et dimanche 18 décembre, le préfet de la Seine-Maritime a mis en place des dispositifs renforcés de sécurité publique et de prévention de mouvements de voie publique, en mobilisant plus de 300 policiers et gendarmes. Ces derniers seront chargés d'assurer la sécurité des biens et des personnes en agglomération ainsi que celle des supporters, en lien notamment avec les polices municipales et les opérateurs de transport public.

Deux arrêtés en Seine-Maritime

De plus, afin de prévenir d'éventuels troubles et de faciliter l'action des forces de l'ordre, la préfecture a pris deux arrêtés vendredi 16 décembre, d'abord pour interdire la cession, la vente et l'utilisation d'artifices de divertissement dans le département jusqu'au lundi 19 décembre à 8 heures. Ensuite pour assujettir la vente de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs, sous la forme liquide, solide ou gazeuse et la vente de carburants sous forme conditionnée à la présentation d'une pièce d'identité, et en interdire la vente à toute personne mineure. Cet arrêté s'applique également jusqu'à lundi 19 décembre à 8 heures sur tout le territoire du département de la Seine-Maritime.

En tout près de 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés samedi 17 décembre en France pour assurer la sécurité des festivités entourant la petite finale du Mondial et 14 000, dimanche 18 décembre pour la finale, ont annoncé vendredi 16 décembre des responsables des forces de l'ordre, à Paris.