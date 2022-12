Normandie. Des dizaines d'emplois menacés : débrayage sur les sites de Sidel

Une partie des salariés de Sidel va cesser le travail, vendredi 16 décembre, sur l'ensemble des sites français du groupe, pour dénoncer un plan de réorganisation. Cette filiale de Tetra Laval, spécialiste de la fabrication de machines d'emballages, emploie près de 1 750 salariés en France, dont une grosse centaine à Lisieux et 800 à Octeville-sur-Mer, près du Havre.

109 postes supprimés à Lisieux

Le plan envisagé par la direction prévoit la fermeture du site de Lisieux à la fin de l'année 2023. Il emploie actuellement 109 personnes. Une partie de la production doit être transférée à Corcelles-lès-Cîteaux, près de Dijon, une autre en Inde. La direction prévoit par ailleurs de "relocaliser" une cinquantaine de postes d'ingénierie sur le site d'Octeville-sur-Mer.

Sur le site de Reichstett, en Alsace, ce sont près de 70 postes qui sont menacés, avec une délocalisation de la production vers le Portugal.

Pour justifier ces réorganisations, la direction évoquait en novembre dernier "d'importants problèmes de qualité" sur les fardeleuses produites à Lisieux, "ce qui génère des pertes importantes et impacte la réputation du groupe". Par ailleurs, elle évoque un manque de compétitivité "sur un marché de plus en plus concurrentiel".

Des arguments que réfute l'intersyndicale de Sidel, selon qui "les carnets de commandes sont pleins". Elle déplore "une obsolescence programmée des entreprises industrielles françaises du groupe" et redoute l'impact de la fermeture de ces lignes sur les autres sites. Elle appelle à un débrayage de 9 h 30 à 11 h 30, sur l'ensemble des usines Sidel.

Le site d'Octeville avait déjà été touché par un vaste plan de restructuration entraînant près d'une centaine de suppressions de postes, en 2016.