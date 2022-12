Art. Le Havre, plus belle ville de France ? Oui, selon cet artiste

“Qui a dit que Le Havre n'était pas la plus belle ville de France ?” Voici la légende du dernier post Twitter de l'artiste Alexis Carlier, publié mardi 6 décembre. Ce Parisien de 25 ans est plus connu sous le nom d'Alcatela. Son œuvre ? Une carte du Havre. Et à voir le résultat, on pourrait bien lui donner raison !

Son style “très coloré et volontairement enfantin rappelle des souvenirs aux gens”, explique-t-il. Alcatela a déjà dessiné les cartes des différents arrondissements de Paris, une carte des principaux stades de foot de France et s'est donc attaqué à d'autres villes françaises. “Je connais bien Le Havre car j'ai un de mes meilleurs amis qui y habite ; il en est très fier !”, assure-t-il. Pour cette œuvre, il a commencé par la ligne de tramway, puis le port avant de progressivement dessiner les contours. On peut clairement identifier l'église Saint-Joseph, le Volcan ou encore le stade Océane. Chaque carte proposée est dessinée à la main (stylo noir uniball eye), les couleurs sont ensuite ajoutées via Photoshop. Ces dessins sont disponibles sur les réseaux sociaux et à la vente.