Rouen. Fabriquez vous-même vos sapins et décorations de Noël au Pavillon des transitions

À tous les Rouennais amateurs de travaux manuels, cet atelier est pour vous. Le mois de décembre est bel et bien entamé mais peut-être qu'il n'est pas trop tard pour faire son propre sapin de Noël ! Mercredi 14 décembre, le Pavillon des transitions à Rouen organisait une animation créative autour de la réutilisation de palettes en bois. L'objectif : fabriquer un sapin de Noël unique selon ses goûts. Le collectif rouennais Atelier autonome dirigeait l'animation. Cinq participants amateurs de bricolage s'y sont inscrits comme Thomas Roussillon. "Là c'est bien d'avoir un espace avec du matériel et des conseils. Je souhaitais apprendre à bricoler et passer du temps avec mon enfant alors on est venu." Et son fils Clovis, 9 ans, apprécie tout particulièrement les activités manuelles. "J'aime bien poncer, enlever les clous et les marteaux."

Un atelier multigénérationnel

Il n'y a pas d'âge pour créer son sapin. Françoise Germaine est retraitée. Si elle souhaitait faire son propre sapin, c'est parce que cela lui "plaisait comme atelier. Je voulais voir comment ça se passait, rencontrer d'autres personnes et travailler un peu le bois. Faire mon propre sapin, ça m'intéressait alors je me suis dit pourquoi ne pas y participer." Pour Patricia Delaunay, "Je n'avais pas encore fait mon sapin et ça faisait longtemps que je voulais le faire avec des palettes en bois. Mais comme j'habite en appartement et que je n'ai pas les bons outils chez moi, c'était compliqué." Chantal Merrienne, a elle aussi participé à l'atelier. "Je suis attirée par le bois et je voulais avoir un premier contact avec du matériel que je ne connais pas. Et vu la conjoncture, je me suis dit que ce serait bien de faire un sapin avec de la palette recyclée. C'est écolo et dans mon état d'esprit."

Avant de créer son propre sapin avec des palettes, il faut déjà commencer par poncer le bois.

Une animation supervisée par l'Atelier Autonome

Jean-Sébastien Niel est président et cofondateur de l'Atelier Autonome. "C'est un atelier de bricolage collaboratif. On propose de l'outillage, des compétences, de l'accompagnement pour différents projets liés à la menuiserie et la fabrication numérique." Depuis quelque temps, il travaille avec le Pavillon des transitions à Rouen. "On propose un atelier où on fabrique des bateaux pour les enfants avec des chutes de bois, des lampes et la fabrication de sapin en bois de palette."

D'autres ateliers créatifs sont proposés

À noter qu'il n'y a plus de créneaux pour la création de sapin en palette mais qu'un village Éco-Noël sera ouvert les 17 et 18 décembre au Pavillon des transitions à Rouen. L'objectif, réaliser soi-même ses cadeaux et sa décoration. Différentes associations et intervenants inviteront gratuitement les visiteurs à fabriquer des boules de Noël, des étiquettes cadeau, des pochettes cadeau, des bijoux ou encore des cartes, à l'aide de peinture végétale et de graines. Pour décorer votre sapin, le Pavillon des transitions de Rouen accueille également d'autres ateliers liés aux décorations de Noël en carton et pommes de pin, les 22 et 23 décembre à 14 h 30. Inscriptions obligatoires sur le site de la Métropole de Rouen.