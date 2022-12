[Vidéo] Mondial 2022. À Alençon, les supporters se font entendre

Dans les rues d'Alençon, tout était calme alors que tous les supporters étaient suspendus aux écrans dans les bars pour voir le match France Maroc. Au Be Bar, comme prévu, l'espace était plein à craquer. Plus de 200 personnes étaient attendues dans l'enceinte du bar. Même la terrasse a été prise d'assaut, malgré le froid. Au bar La dentelle, le son du match résonnait dans la rue Aux Sieurs.

La rue Maréchal de Lattre de Tassigny à Alençon a vibré sous un concert de klaxon durant plus de deux heures.

Après la victoire, défilé des supporters

À peine le match terminé, les klaxons ont commencé à retentir. Dans la rue Maréchal de Lattre de Tassigny, très rapidement, une longue file de voiture s'est formée. Les voitures ont tourné jusqu'au rond-point de la préfecture. Les drapeaux aux couleurs des pays agités, les cris de joie ont fusé dans la rue. Des supporters étaient installés dans les coffres et sur les toits des voitures. Parfois jusqu'à 12 personnes dans une voiture ! Malgré l'interdiction préfectorale, quelques fumigènes et pétards ont été lancés. Si l'ambiance était festive, quelques accrochages ont eu lieu : des personnes sont tombées des voitures, des véhicules se sont rentrés dedans et une femme a été prise à partie après s'être approchée d'un automobiliste visiblement alcoolisé.

À 23 h 30, le concert était loin d'être fini. Les supporters à Alençon étant manifestement déterminés à fêter la victoire des Bleus.