Météo. Comment le tramway de Caen se prépare-t-il au grand froid ?

La neige arrive en Normandie ! Météo France a placé l'ensemble de la région en vigilance orange pour la journée de demain, mercredi 14 décembre. Dans ce contexte, Keolis, qui gère le réseau de transports de Caen La Mer a décidé de suspendre les lignes complémentaires de 100 à 137 sur le réseau twisto.

Chasser le gel

Quand au tramway de Caen, des précautions sont prises pour éviter les dysfonctionnements de la dernière semaine. Samedi 10 décembre, les lignes du tramway avaient été stoppées pendant plus de deux heures en raison du froid. Les perturbations avaient commencé la veille. "Du brouillard givrant s'était posé sur les lignes de contact aériennes et les rails", indique Laetitia Crinon, directrice marketing et commerciale de l'exploitant Keolis.

"Des rames circulent toute la nuit en période de grand froid" Impossible de lire le son.

Des trams circulent à vide

Pour éviter le même scénario, Twisto essaie d'anticiper les besoins en fonction des prévisions météo. Des réunions sont enregistrées tous les soirs pour décider du plan d'actions à mettre en œuvre. Cette nuit, trois rames de tramway appelées des pantoracleurs (pour chasser le gel), circulent à vide, et ce sur les 17 km du réseau. "On fait aussi tourner une balayeuse de 22h à 7h du matin pour éviter que le givre ne s'instaure sur certaines portions."

En cas de dysfonctionnements, Twisto peut activer le plan B. Ce dernier consiste à mettre en place des bus de substitution.

Dans un communiqué, Twisto invite les voyageurs à consulter le site internet de Twisto pour connaître l'évolution de l'état du trafic (mise à jour en temps réel).