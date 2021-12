Région : boom d'éoliennes pour 2020

Selon les plans des deux partenaires, la Haute-Normandie peut prétendre produire entre 851 et 1076 MW d'électricité en provenance des éoliennes terrestres à l'horizon 2020. A l'heure actuelle, avec 160 éoliennes, la Région en produit 348,5 MW. Il s'agit donc d'un quasi-triplement de la capacité et donc un accroissement sensible du nombre de parcs éoliens dans les années à venir.

Les sept zones propices à l'implantation de ces futures éoliennes sont : la Plaine de Saint André, le Pays d’Ouche et Lieuvin, le plateau du Neubourg, le plateau du Vexin, le Pays de Caux, Caux-Maritime et le Petit-Caux.

Le Schéma régional de l'éolien terrestre est à retrouver en intégralité dans le document PDF à télécharger ci-dessous.