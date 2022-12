Rouen. Les prix flambent dans les parkings

Voilà qui sera vécu comme un nouveau coup dur pour une partie des automobilistes rouennais ou des visiteurs occasionnels. Les tarifs des parkings ont été largement revus à la hausse dans deux délibérations, adoptées lundi 12 décembre en conseil métropolitain.

L'une de ces délibérations concernait les parkings de Rouen Normandie stationnement, à savoir ceux de la Cathédrale, de l'hôtel de ville, du Vieux-marché, de l'Opéra, de Saint-Marc et de Franklin à Elbeuf. Les tarifs horaires des parkings rouennais sont augmentés en moyenne de 6,4 % et le tarif des abonnements et du forfait soirée reste inchangé.

Pour le parking Franklin d'Elbeuf, l'augmentation des tarifs horaires et des abonnements est de 5 %.

Mais c'est pour le parking du Palais que l'augmentation est la plus flagrante : +20,13 % sur le tarif horaire, +23,19 % sur l'abonnement. Il faudra donc compter 4 euros pour une heure de stationnement sur ce parking au lieu de 3,30 euros actuellement. "C'est une augmentation importante, c'est certain, mais il y a des règles avec le délégataire", indique le président de la Métropole, Nicolas Mayer-Rossignol. L'indexation se fait notamment sur le coût de l'énergie ou les salaires. "Vous trouvez ça partout en France, c'est lié à la crise que nous vivons actuellement", insiste l'élu.

Sur les parkings concernés, l'augmentation n'est en tout cas pas du goût de tous :

Les parkings rouennais augmentent Impossible de lire le son.

Les tarifs des parkings au 1er janvier 2023

Parking du Palais :

1 heure : 4 € contre 3,30 € en 2022

3 heures : 9,60 € contre 8 € en 2022

Abonnement mensuel (24h/24) : 160,60 € contre 129,90 en 2022

Parking hôtel de ville, Opéra, Vieux-Marché et Saint-Marc :

1 heure : 3,30 € contre 2,80 € en 2022

3 heures : 6,50 € contre 6,30 € en 2022

Abonnement mensuel (24h/24) : 103 €, tarif stable

Parking Franklin à Elbeuf :

1 heure : 0,70 € contre 0,60 € en 2022

3 heures : 1,20 € contre 1,10 € en 2022

Abonnement mensuel (24h/24) : 55 € contre 52 en 2022