Caen. Le WIP vous souhaite de bonnes fêtes... et un Joyeux Bordël !

Faire la fête. Tel est l'objectif derrière l'événement Joyeux Bordël, organisé par le tiers-lieu Wip, ce week-end. Le tiers-lieu coopératif se coordonne avec Amavada, la micro-folie de Colombelles et la ville de Colombelles pour cette deuxième édition, vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 décembre. A l'approche des fêtes de Noël, l'idée est de chanter, danser, mais aussi apprécier des spectacles, une friperie ou encore un marché de créateurs.

Friperie géante et marché de Noël

Tout au long du week-end, la friperie géante Rethink vintage sera au rendez-vous avec sa vente au kilo de vêtements d'occasion. Le prix est fixé à 35 € le kilo, sans minimum d'achat. Un marché de Noël agrémentera le lieu de vente avec des créateurs et producteurs locaux dont Atelier Archaïque, Rien de secret...tout se transforme, Cycles Soca mais aussi Zela'Bulles, Charlène Céramique ou encore Estelle Bijoux. Pour les contemplatives et contemplatifs, une exposition est à apprécier par le collectif Gustave.

Entre deux achats, le dancefloor !

Vendredi 16 décembre, dès 21 heures, le Wip invite le public à entrer dans la danse, avec une soirée dancefloor jusqu'à 2 heures du matin. Au menu : un DJ set "Le Plancher brûle" de cinq heures dans la Grande Nef, pour un tarif de 10 €. Amavada résume la soirée ainsi : "Le programme ? Réchauffer l'hiver, faire fondre la neige et brûler le plancher !"

Des ateliers et spectacles pour enfants

Tout au long de la journée de samedi, diverses activités s'enchaîneront comme des ateliers de création de jouets et décorations de 10 h à 18 heures ou encore le spectacle pour enfants "Hanako" organisé à 11 heures et 14 h 30 par la compagnie Amavada. Là, les spectateurs plongeront dans l'histoire de Meï, une jeune fille dont les parents sont portés disparus en mer. Meï est alors recueillie par sa tante Hanako qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Au fil de leurs aventures, elles créent une relation forte. Cette vieille tante, à la fois rassurante et fantasque, insuffle tendresse et poésie à ces quelques jours passés ensemble. En fin de journée, vers 16 heures, les enfants pourront danser à leur guise lors du "Mini Specteuf", une boum pour enfants par la compagnie Bonne chance.

De la musique mais surtout... des frites !

Pour profiter du cocktail frites maison et musique, il faudra attendre dimanche, de 11 h à 16 heures. Quatre concerts sont à prévoir : celui de Taraf concentré sucré, fanfare demi-écrémée, chorale du chœur entier et des gigolettes mais aussi 4 garçons dans le Vian. L'événement se terminera lors du "Bul Mazette", le bal intergénérationnel du Wip. Tout au long de cette journée, vous pourrez déguster de bonnes frites maison en écoutant la musique !

Pratique. Joyeux Bordël, vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 décembre, au Wip, rue des ateliers, à Colombelles. Plus d'informations : 02 52 56 98 07 ou bonjour@le-wip.com.