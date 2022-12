Caen. Le graffeur caennais Oré réalise une fresque à l'école Pondaven

Le préau de l'école Michel Pondaven, dans le quartier du Chemin Vert, à Caen, se refait une beauté. Oré, célèbre graffeur caennais, reconnu notamment avec son oeuvre sur le serpent à plumes Quetzalcóatl, réalise la fresque.

Cette œuvre est réalisée en collaboration avec les 240 élèves des 13 classes qui composent l'école. Chaque enfant a proposé à l'artiste un dessin de son imagination. Ce dernier en a sélectionné une partie et les a mélangés à son univers, le pop-art. "Ce que je veux, c'est donner du kiff aux enfants. Je vois les enfants chercher si leur dessin est là ou non, confie l'artiste. J'ai voulu également ajouter ma touche personnelle. On y retrouve aussi bien mon univers que celui des enfants". Ce projet subventionné par la mairie de Caen tient à cœur à l'artiste puisque c'est dans ce quartier du Chemin Vert qu'il a fait ses gammes. L'inauguration est prévue début janvier. Tous les parents d'élèves y sont conviés. En mars 2022, Oré avait déjà réalisé une fresque sur la façade de l'école Victor Lesage à Caen.