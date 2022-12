Football. Maxime D'Ornano, coach du FC Rouen : "En R1 ou en L1, on sera toujours ambitieux"

Alors que le FC Rouen va bientôt passer à la phase retour du championnat de National 2, tous les feux sont au vert pour les Diables Rouges qui ne s'interdisent rien cette saison et qui sont actuellement 2e de leur championnat, juste derrière le Racing CFF. "C'est un bilan plutôt cohérent en termes de points", nous confie le coach Maxime D'Ornano. "On a eu un départ très très fort et là on reste sur trois matchs nuls mais on vient de rencontrer deux très belles équipes, Chambly et le Racing. Cela s'inscrit dans la dynamique de la fin de saison dernière, il reste deux matchs avant la trêve, on va tout faire pour bien terminer cette première partie de saison."

À la lutte pour obtenir la première place du classement qui sera l'unique chance pour les Rouennais de monter à l'échelon supérieur, le coach normand espère pouvoir y parvenir. "On n'a pas réellement d'objectif fixé en amont. Il faut surtout voir dans quel environnement on évolue. On est au FC Rouen donc qu'on soit en DH ou en Ligue 1, on sera toujours ambitieux. C'est un club avec une grosse ferveur, ce club-là doit toujours faire du mieux possible. Mais à moyen terme, c'est un club qui doit retourner au niveau professionnel, c'est certain."

Avec un effectif renforcé à l'intersaison, la direction du club rouennais pourrait bousculer l'équipe pour, à nouveau, ajuster celle-ci dans les semaines à venir. "On a gardé une ossature de joueurs assez conséquente qu'on a renforcée avec six recrues. Pour l'instant, ça a bien pris. Nous sommes satisfaits de notre groupe mais nous ne refuserons rien si le besoin s'en fait sentir, si nous estimons qu'il faut renforcer certains secteurs", poursuit l'entraîneur.

Et pour espérer être champion en fin de saison, le coach D'Ornano sait qu'il faudra encore s'améliorer pour arriver à ses fins. "On peut faire encore mieux dans le jeu, défendre mieux, marquer plus de buts, on doit s'améliorer dans tous les secteurs si on veut obtenir quelque chose."

Le club pourra compter également sur ses supporters toujours fidèles malgré les hauts et les bas du club depuis quelques années avec des relations pas toujours au beau fixe avec le club et certains débordements. "Les relations entre la direction et les supporters sont magnifiques, des rapprochements et des échanges ont été organisés, j'y participe, tout comme la direction. La ferveur de ce club est exceptionnelle. Au dernier match à domicile, il y avait presque 5 000 personnes avec une ambiance magnifique pour un de nos groupes de supporters qui fêtait ses dix ans."