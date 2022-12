Près de Rouen . Préavis de grève à la SAPN : des perturbations à prévoir sur la route

La circulation devrait être perturbée, lundi 12 décembre dans la matinée au rond-point des colonnes à Oissel.

Deux syndicats de la SAPN, la société d'autoroute du groupe SANEF, qui exploite l'A13, ont déposé un préavis de grève. Une opération de tractage devrait largement ralentir le trafic. "Le but est d'informer, on fera au mieux pour les automobilistes, on n'a rien contre eux", précise Frédéric Leroux, ouvrier autoroutier à la SAPN et délégué Force ouvrière. Il confesse malgré tout que ce genre d'opération permet d'instaurer un rapport de force.

La colère vient des négociations annuelles obligatoires sur les salaires. Les syndicats souhaitent 5 % d'augmentation sur les salaires de base pour faire face à l'inflation. Ils s'opposent également à l'annualisation du temps de travail qui doit permettre plus de souplesse dans leurs horaires et qui peut donc potentiellement les amener à travailler plus longuement sur une semaine.

Pas de perturbations sur l'autoroute

Enfin, dans le cadre de la mise en place du flux libre, c'est-à-dire l'abandon des péages pour un nouveau système de paiement dès 2025, ils craignent pour la relocalisation d'une partie des salariés qui travaillent sur la barrière de Dozulé et qui risquent d'être relocalisés à Oissel. "On est à deux ans du projet, on espère qu'il y a moyen de trouver des solutions pour ce personnel", indique Frédéric Leroux.

Contactée, la direction de la SAPN ne souhaite pas commenter les négociations en cours mais indique qu'une nouvelle réunion est programmée, mardi 13 décembre avec les représentants du personnel. Elle indique aussi que les propositions d'augmentation avancées "sont supérieures à 5 %, dont 3 % déjà effectives depuis le 1er octobre". Enfin, la SAPN promet que le mouvement n'aura pas d'impact sur l'ensemble des autoroutes du groupe. Le préavis concerne effectivement la SAPN, mais aussi l'ensemble du groupe SANEF.