Bayeux. Les Peintres du Bessin vident leurs ateliers : des œuvres uniques à petits prix

C'est le grand déstockage des peintres du Bessin ! Vendredi 9 et samedi 10 décembre, treize d'entre eux exposent et vendent leurs œuvres à l'espace Saint-Patrice à Bayeux. Le but de l'événement organisé par l'association des Peintres du Bessin ? Désencombrer les ateliers des artistes en proposant à la vente des œuvres d'art uniques et à petits prix.

"À partir de 25 euros, selon Thérèse Cambron, présidente de l'association, et jusqu'à 150 euros." Cet événement organisé juste avant les fêtes n'est pas anodin, puisque cela peut constituer une idée originale pour Noël. "Vous pouvez offrir un tableau unique à un prix très abordable, poursuit l'artiste. Ce sont des tableaux qui n'ont pas trouvé d'acquéreurs au fil de l'année, mais il suffit d'une fois, d'un coup de cœur."

Huiles, aquarelles, encres, gravures, acryliques, en petit ou grand format… Il y en aura pour tous les goûts. Les deux premières éditions organisées par l'association ayant été un succès, Thérèse Cambron n'en attend pas moins cette année. "À Bayeux, les gens se déplacent et sont intéressés." Mettez donc de l'art sous le sapin !

Pratique. Vide-atelier d'artistes. Vendredi 9 décembre de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Samedi 10 décembre de 10 heures à 18 heures. Espace Saint-Patrice, place du marché à Bayeux. Entrée libre.