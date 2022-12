Le Havre. Jean-Luc Tartarin parmi les meilleurs chefs au monde

Jean-Luc Tartarin, chef étoilé du Havre, vient de recevoir une nouvelle récompense. Il vient d'intégrer La Liste, l'application gastronomique recensant les meilleurs restaurants du monde. Le classement est issu de la compilation de milliers de publications presse, de centaines de guides et de millions d'avis en ligne. La Liste 2023 a été dévoilée le lundi 28 novembre dernier. Jean-Luc Tartarin fait son entrée à la 360e place, avec une note de 92,5 sur 100. Il devance même La Côte d'Or (Seaulieu), l'ancien trois étoiles Michelin de Bernard Loiseau. Le grand gagnant de La Liste reste le français Guy Savoie, sacré meilleur restaurant du monde pour la sixième fois.

Jean-Luc Tartarin est installé avenue Foch au Havre. Natif de Caen, il a été formé notamment aux Crayères à Reims et chez Gill à Rouen. Il est déjà un chef reconnu grâce à ses deux étoiles Michelin et ses quatre toques au Gault et Millau. Le guide Michelin lui reconnaît une cuisine passionnée grâce à la pêche locale et aux produits normands. Il est le seul Normand à figurer sur La Liste.