Pour admirer le Pays de Caux, osez la montgolfière !

Déjà au XVIIIe siècle, les gens s’émerveillaient devant l’envol majestueux d’une montgolfière. Pourtant, à première vue, difficile d’imaginer un tel engin plié dans ce sac de rangement, d’un mètre de hauteur sur deux mètres de diamètre. Il contient le ballon (une toile en nylon de 200 kg), les bouteilles de gaz et la nacelle en osier d’environ 350 kg.



En compagnie de Pascal Cornet, pilote aérostier, rendez-vous au lever du soleil, ou deux heures avant son coucher, pour une promenade inédite dans un singulier silence… Avant de vous envoler, vous assisterez au déployement du ballon.



A présent, l’envergure de l’enveloppe mesure 21 mètres, sur 27 mètres de hauteur. Un briefing sur les conditions de sécurité et conduite à tenir vous ôtera toute appréhension. “L’ascension de la montgolfière est plus douce qu’un ascenseur, sans secousse”, assure Pascal Cornet. Plus le brûleur chauffe, plus la température de l’enveloppe augmente (au maximum 95 à 100°) et permet au ballon de s’envoler : le taux de montée avoisine les 3 à 5 mètres par seconde.



La montgolfière évolue à différentes altitudes en fonction de la force et de la direction du vent. C’est au pilote de prendre ses repères pour se diriger. A vous de contempler le paysage et de prendre quelques photos. “Les gens sont étonnés de cette impression de douceur, de silence… entrecoupée parfois d’un coup de brûleur. On écoute les sons montés du sol”, raconte le pilote.



Pratique. Vol en pays de Caux, Alizé Montgolfière, Pascal Cornet, pilote aérostier, information/ réservation, tél. 06 89 66 21 79, www.alize-montgolfiere.com , rendez-vous à Goderville, entre Fécamp et Le Havre, tarifs de 180 à 220 €.