Déville-lès-Rouen. Elle répare vos machines à coudre et le succès est au rendez-vous

Brother CX70PE Computer, Singer mélodie 20, Elna Lotus SP… Derrière ces noms barbares, se cachent les machines à coudre que reçoit chaque semaine Léa Pruvost, devenue technicienne réparatrice de ces machines donc. Elle a officialisé sa micro-entreprise, Le Point Droit, au printemps dernier, et déjà le carnet de commandes déborde. Pourtant, rien ne destinait la jeune femme aux travaux manuels. Au départ, ingénieur agronome, Léa Pruvost a décidé d'abandonner sa carrière pour se consacrer pleinement au faufilage. "J'ai travaillé sept ans dans des boîtes différentes ; laboratoire, grande distribution, restauration collective, et en fait ça ne m'a jamais plu", explique la trentenaire qui ne voulait plus avoir de patrons.

Son virage professionnel ne s'est pas fait du jour au lendemain. Sa passion pour la couture était en gestation depuis un moment. "J'ai toujours cousu avec ma mère, avec ma famille, précise la jeune femme. J'avais déjà une micro-entreprise en création couture pour les enfants en parallèle de mon activité salariée… Un jour, ma machine à coudre est tombée en panne et j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un pour réparer." Sans technicien et donc sans outil de travail, Léa Pruvost décide alors de se former elle-même. Il faut dire que le métier s'est perdu depuis des années, mais c'était sans compter sur le regain d'intérêt des Français pour la couture depuis peu. En effet, qui l'eut cru ? Elle revient à la mode. "Oui, avec la Covid, les gens y sont beaucoup revenus."

Victime de son succès

Depuis le début de son activité en avril 2022, la jeune entrepreneuse a récupéré près de 90 machines. D'ailleurs, étant très débordée, la couturière prévient : elle ne pourra plus prendre de commande avant janvier prochain. Ses machines préférées ? "Celles des années quatre-vingt-dix", plus solides et plutôt bon marché.

"Je ne prétends pas être une couturière hors pair", déclare humblement la jeune femme. Pour autant, cela ne l'empêche pas de délivrer quelques astuces sur l'art de filer. Elle a lancé, dernièrement, un calendrier de l'Avent des bons conseils en couture sur sa page Facebook. "Comment se forme un point ?", "le vocabulaire de la couture", chaque jour de nouveaux "tips" pour se perfectionner. Pour Léa Pruvost, c'est une façon aussi de créer une communauté autour de son activité qui pourrait lui permettre de faire grossir sa petite entreprise. "Plus ma communauté sera grande, plus ce sera facile pour moi d'estimer. Mais on réfléchit avec mon conjoint à ouvrir une mercerie, lui serait à la vente et moi en arrière-boutique pour la réparation, mais c'est du futur lointain."