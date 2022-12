Caen. Le CHU active le plan blanc

Fortes tensions au sein du Centre hospitalier universitaire de Caen Normandie. La décision a été prise ce vendredi 2 décembre d'activer le plan blanc. Le but principal est de sécuriser la prise en charge des patients.

Les vagues épidémiques qui frappent la Normandie n'y sont pas étrangères. La région est concernée par une présence intense et précoce de bronchiolite, mais aussi une épidémie de grippe et la reprise accrue de la Covid. Rajoutez à cela des difficultés de recrutement de personnels soignants, et vous avez le cocktail parfait pour entraîner des difficultés de soin.

"Des mesures de gestion exceptionnelles"

Pour pallier ces difficultés, l'établissement active donc le plan blanc, lui permettant "de prendre des mesures de gestion exceptionnelles pour faire face à un afflux de patients", comme expliqué dans un communiqué. Le déclenchement implique donc l'adaptation de certains services, "afin de continuer à assurer les prises en charge de recours et d'expertise dans les différents services du CHU et d'accueillir les urgences", poursuit le CHU. Une cellule de crise oriente en temps réel l'organisation du personnel.

Afin que la situation reste maîtrisée et que l'afflux de patients cesse de grandir, "l'établissement encourage vivement la population à respecter de manière rigoureuse les gestes barrières et à se faire vacciner contre la grippe et la Covid-19". Pour rappel, l'hôpital de Rouen, en Seine-Maritime, avait déjà déclenché ce plan blanc il y a quelques semaines.