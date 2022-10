Rouen. Tension aux urgences du CHU, le plan blanc déclenché

Depuis lundi 24 octobre au soir le CHU de Rouen est en mode plan blanc, en raison, notamment, d'embouteillages dans les urgences pédiatriques. Une situation imputable, entre autres, à l'épidémie de bronchiolite plus précoce cette année. D'ailleurs la Normandie est en phase épidémique depuis le mercredi 19 octobre.

"L'épidémie démarre très fort", confirme le professeur Stéphane Marret, responsable du pôle femme, mère, enfant de l'hôpital Charles-Nicole, à Rouen. Conséquence, l'hospitalisation augmente chez les nourrissons et l'hôpital rouennais, seul établissement de santé disposant d'un service de réanimation pédiatrique dans le département, se retrouve débordé. "On doit faire venir les enfants des hôpitaux périphériques de Dieppe, d'Elbeuf ou même d'Evreux", poursuit le médecin. La tension dans les services s'explique aussi par le manque de soignants. L'établissement devrait rouvrir, début novembre, l'unité saisonnière de nourrisson soit huit lits supplémentaires, mais le personnel infirmier fait défaut. Il manquerait une dizaine de postes en pédiatrie néonatale et réanimation.