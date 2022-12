Le Havre. Expo animée, carrousel, marché de Noël… C'est parti pour les festivités !

3… 2… 1… C'est parti pour les festivités de Noël, au Havre ! Elles seront lancées à 17 heures, vendredi 2 décembre, en présence du maire Édouard Philippe. Économies d'énergie obligent, les illuminations ne seront allumées que le week-end. En revanche, pas de changement pour les grands incontournables des fêtes au Havre.

Le conte de Noël à l'hôtel de ville

L'exposition animée, ouverte tous les jours jusqu'au lundi 2 janvier inclus à l'hôtel de ville, s'intitule cette année Vive le vent d'hiver. "Cette année, c'est très blanc, très Grand Nord, très neige", annonce Jérôme Le Bay, directeur du service culture et de l'événementiel pour la Ville du Havre. L'histoire mettra en scène trois elfes, Alix, Erold et Nadj, en quête du vent d'hiver pour leur forêt. On y croisera un cerf, une oie volante, un cacatoès mal en point et bien sûr le père Noël, dans son château des quatre vents. "Les menuisiers l'ont concocté avec beaucoup de tasseaux et lattis issus d'une précédente installation", remarque Jérôme Le Bay. La récup fait en effet partie de l'ADN de cette exposition de Noël, qui mobilise une trentaine d'agents. Pour la première fois, c'est l'illustratrice Marlène Janin qui a mis en image l'histoire, dans le livret qui accompagne la visite.

A quoi s'attendre pour l'expo de Noël 2022 ? Impossible de lire le son.

Exposition gratuite, ouverte tous les jours à l'hôtel de ville du Havre. Du lundi au vendredi de 9 à 19 heures, les week-ends et vacances scolaires de 10 à 19 heures (fermeture à 17 heures les 24 et 31 décembre, ouverture à 15 heures les 25 décembre et 1er janvier).

Ambiance neige et nature pour le conte de Noël 2022.

Marché de Noël et manèges

Sur le parvis de l'hôtel de ville, le marché de Noël est ouvert de 11 heures à 19 h 30, tous les jours, jusqu'au dimanche 1er janvier inclus… Marrons chauds, tartiflette, vin chaud ou pommes d'amour, à chacun sa préférence ! Petits et grands pourront aussi profiter de la grande roue et du carrousel du père Noël, accessibles du dimanche au jeudi de 14 à 20 heures, le vendredi jusqu'à 23 heures et le samedi de 11 heures à 23 heures.

Le traîneau du père Noël est quant à lui installé sur le parvis Saint-Michel, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15 à 20 heures, ainsi que les mercredis, samedis et dimanches et tous les jours des vacances scolaires de 11 à 20 heures.

La Parade blanche

La traditionnelle parade blanche s'élancera dimanche 18 décembre à 17 h 30, depuis le quai Lamblardie (côté Mercure) en direction de la rue de Paris. Les chars seront parés de milliers de fleurs de crépons et de lumières et le public est invité à s'habiller en blanc et se munir de lampions, pour encore plus de magie.

Et aussi…

Salon des métiers d'art au Magic Mirrors (du vendredi 16 au dimanche 18 décembre), spectacles, projections de films, contes et ateliers créatifs dans les bibliothèques, visites ludiques dans les musées, animations dans les Fabriques… Le programme complet des animations est à retrouver sur noelauhavre.fr.